В Киеве под угрозой уничтожения оказался дом капитана Рутковского

В Киеве под угрозой уничтожения оказался исторический дом Рутковского на улице Тургеневской, 19.

Об этом сообщили активисты "Мапа Реновации".

Так, в середине апреля застройщик начал демонтаж пристроек к историческому зданию в историческом центре города. Дом Рутковского уже огородили забором.

Активисты объявили "спильномониторинг" событий вокруг дома Рутковского. Неравнодушные горожане постоянно делают фотографии любых работ на объекте.

Доходный дом построили в 1901 году для отставного штабс-капитана Петра Рутковского. В 1912 году после смерти владельца, согласно его завещанию, имущество унаследовала его жена Г. Рутковская. 1916 она продала усадьбу врачу Я. Менскому, а то перепродал сооружение в 1917 году. Дом в стиле неоренессанс сохранился до нашего времени без существенных изменений.

Замечательное сооружение пышно украшено лепниной и полуколоннами. Частично сохранилась отделка интерьеров начала ХХ века.

В 1980 годах его признали аварийным, а всех жителей отселили. Затем здесь планировали разместить посольство, но реставрация так и не состоялась.

Сейчас, рядом с полуразрушенным домом начались активные работы по строительству 4-этажного административного здания. Из-за этого особняк Рутковского покрылся трещинами.

"Схемы" сообщали, что в 2001 году дома на Тургеневской 17, 19 были переданы "Украинской индустриальной группе", которую, по данным "Схем", связывают с министром топлива и энергетики при Януковиче Эдуардом Ставицким.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Симона Петлюры, 29 уничтожили здание, которое построил известный украинский архитектор Александр Вербицкий для купца Ивана Уткина. На его месте компания ZIM Capital Group собралась строить 26-этажный отель.