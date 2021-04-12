В Киеве начали ремонт Окружной дороги. Фото

В Киеве начали ремонт Окружной дороги (автодорога Т-1027) на участке от улицы Ватутина до Одесской площади. Первый этап работ выполняют на участке от улицы Луценко до Одесской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Общая протяженность участка ремонта составляет 2,93 км. Начался капитальный ремонт с прокладки ливневой канализации. Отметим, что дождевая канализация на участке от улицы Ватутина до Одесской площади вообще отсутствует.

В рамках капитального ремонта дорожники обустроят новую основу дорожной одежды и 3-х слойное асфальтобетонное покрытие. Также коммунальщики отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки. Кроме того, капитальный ремонт включает обновление 3-х светофорных объектов, установление барьерного ограждения и восьми павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.

Освещать улицу энергосберегающие LED-фонари, которые установят на 260 новых опорах. Кроме того, для комфорта местных жителей вдоль магистрали установят шумозащитные экраны и озеленят прилегающую территорию.

Отметим, что еще недавно эта и другие участки Киевского полукольца находились на балансе Киевской области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начались капитальные ремонты дорог и улиц в разных районах города.