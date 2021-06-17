В Киеве стартовали продажи нового гастрономического символа столицы. Видео

В четверг, 17 июня, в Киеве начали продажи нового гастрономического символа города – Kyiv Pie. Сейчас доступны 8 разновидностей столичного пирога.

Об этом сообщили в программе "Киев.NewsRoom" на телеканале "Киев". Там отметили, что точка продажи нового кулинарного символа города открылась на Европейской площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Kyiv Pie – это небольшой пирог круглой формы в виде солнца. Он изготавливается из бездрожжевого теста с различными начинками – как солеными, так и сладкими.

К продаже доступны 8 видов киевского пирога в разных размерах. Среди начинок – яблоко, говядина, курятина, корни сельдерея, петрушка, пастернак, гречка, грибы – все продукты высокого качества. Практически все продукты для пирога местного происхождения. Они выращенные на территории Киевской области.

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Купить можно как маленькие пироги по 20 граммов, а также большие – по 100 граммов. Цена – 33 гривны за 100 граммов.

Как сообщил OBOZREVATEL, в марте в столице презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie ". Это пироги с разными начинками, которые наряду с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.