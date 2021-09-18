В Киеве на выходных ограничат движение транспорта: названы улицы и время. Карта

В Киеве 18-19 сентября пройдет "11-й Киевский полумарафон 2021". В связи с этим на нескольких улицах Подольского района будет перекрыто движение автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие около 9 тысяч участников.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

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График перекрытия улиц 19 сентября:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;

Боричев спуск – с 07:00 до 13:30;

ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;

Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;

ул. Трухановская –​​​​​​​ с 07:00 до 12:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) –​​​​​​​ с 07:00 до 11:00;

Мост Метро –​​​​​​​ с 07:00 до 10:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе –​​​​​​​ с 07:00 до 11:00.

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщили организаторы спортивного мероприятия, в программу входят индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка. Зарегистрироваться и узнать точную информацию можно по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 14 сентября и до 1 декабря из-за ремонта дороги частично ограничили движение на Гостомельском шоссе и перекрестке дороги с улицей Городской.