В Киеве на выходных будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19: адреса и время

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
1,6 т.
Прививки будут делать в палатках и спецавтобусах

В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Прививку можно будет сделать в нескольких районах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Врачи будут принимать желающих в специально оборудованных автобусах и в прививочных палатках (чтобы посмотреть адреса и графики, проскролльте до конца страницы).

"В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Все что нужно – паспорт, ИНН и мобильный телефон. Если у вас подписана декларация с врачом – это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации", – подчеркнули в пресс-службе.

Видео дня

В КГГА добавили, что записаться на ревакцинацию лучше всего у семейного врача в ближайшем для желающих пункте прививок.

"Для этого необходимо позвонить или записаться через сервис helsi.me самостоятельно", – резюмировали в пресс-службе.

График работы и движения специально оборудованных автобусов
Прививочные автобусы на основных рынках столицы
Прививочные палатки

Напомним, в Киеве 18 августа зарегистрировали 245 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 560 граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку от COVID-19. Мобильный центр вакцинации будет работать в специально переоборудованном автобусе.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевВакцинация в Украине и миреКоронавирусНовости Киева и Киевской областивакцинация