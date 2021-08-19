В Киеве на выходных будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19: адреса и время

В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Прививку можно будет сделать в нескольких районах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Врачи будут принимать желающих в специально оборудованных автобусах и в прививочных палатках (чтобы посмотреть адреса и графики, проскролльте до конца страницы).

"В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Все что нужно – паспорт, ИНН и мобильный телефон. Если у вас подписана декларация с врачом – это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации", – подчеркнули в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что записаться на ревакцинацию лучше всего у семейного врача в ближайшем для желающих пункте прививок.

"Для этого необходимо позвонить или записаться через сервис helsi.me самостоятельно", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве 18 августа зарегистрировали 245 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 560 граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку от COVID-19. Мобильный центр вакцинации будет работать в специально переоборудованном автобусе.