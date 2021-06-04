В Киеве на выходных будет тепло, но ожидаются осадки

В Киеве синоптики прогнозируют в субботу, 5 июня, солнечную и теплую погоду без осадков. В воскресенье, 6 июня, ожидается дождь и гроза.

Как сообщил Украинский гидрометцентр, скорость ветра на выходных составит 7-12 метров в секунду.

В субботу, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью +11… +13. В воскресенье, в течение дня ожидается дождь, +20… +22, ночью +12… +14.

Видео дня

Напомним, как сообщила синоптик Наталья Диденко, погода в Украине в субботу, 5 июня, будет солнечной и теплой. Только в некоторых регионах ожидаются осадки. Максимальная температура будет +23 градуса. Дожди пройдут в восточных областях, а также частично в центральных и юго-восточных регионах страны.

"В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада повлечет дожди, в горах – умеренные дожди", – предупредила она.

В воскресенье 6 июня также ожидаются периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединится гроза и шквал.

По прогнозу, температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы +18... +23 градуса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине нынешнее лето будет довольно прохладным, жаркой погоды ожидать не стоит.