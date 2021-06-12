В Киеве на выходных будет тепло, но дождливо. Карта

В Киеве синоптики прогнозируют в субботу, 12 июня, солнечную и теплую погоду без осадков. В воскресенье, 13 июня, ожидается дождь и гроза.

Как сообщил Украинский гидрометцентр, скорость ветра на выходных составит 5-10 метров в секунду.

В субботу, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, ночью +11… +13. В воскресенье, в течение дня ожидается дождь, +19… +21, ночью +14… +16, ночью без осадков.

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В тоже время, согласно данным портала Gismeteo 12 июня небольшой дождь ожидается после обеда и вечером. Днем будет тепло, до +24.

13 июня, утром будет малооблачно, но после обеда и до самого вечера ожидается дождь. Воздух прогреется до +19.

При этом сайт Weather.com прогнозирует осадки в виде дождя в субботу и в воскресенье. Днем +19, ночью +11.

Напомним, как сообщила синоптик Наталья Диденко, погода в Украине в субботу, 5 июня, будет солнечной и теплой. Только в некоторых регионах ожидаются осадки. Максимальная температура будет +23 градуса. Дожди пройдут в восточных областях, а также частично в центральных и юго-восточных регионах страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине на выходных 12-13 июня будет теплой. Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+24 градуса.