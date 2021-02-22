В Киеве на входе в метро возник коллапс. Фото

В Киеве на станции метрополитена "Харьковская" в понедельник, 22 февраля, из-за того, что один из вестибюлей временно не работает, пассажиры в часы пик стояли в огромной очереди.

Как сообщает Дарниця Live, кроме того, на ход для граждан открыты только одна дверь из четырех (чтобы посмотреть фото, проскролльте до коца страницы).

Судя по фото, обнародованных в сети, люди стоят очень плотно и без соблюдения дистанции.

Отметим, что на станции метро "Харьковская" из-за замены турникетов с 20 по 23 февраля не работает один из вестибюлей. Речь идет о восточном вестибюле (№ 2) станции.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все современные способы оплаты проезда. Пассажиры смогут использовать qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Подобные турникеты уже работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контрактовая площадь".

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная проблема уже была в январе на "Героев Днепра". Тогда в часы пик образовывались большие очереди.