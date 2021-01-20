В метро Киева заметили коллапс из-за новых турникетов. Видео очередей

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" из-за того, что временно работает только один вестибюль, в часы пик образовываются большие очереди пассажиров.

На видео, которое появилось в соцсети, видно, что люди вынуждены ждать, чтобы оплатить проезд и попасть на перрон через новые турникеты. Пассажиры пишут, что из-за новых турникетов они больше тратят времени на оплату проезда.

В пресс-службе киевского метрополитена сообщили, что вестибюль № 2 станции "Героев Днепра" временно не будет работать с 19 до 23 января. Там заменят старые турникеты на современные.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 23 декабря на станции метро "Героев Днепра" в одном из вестибюлей начали работать новые турникеты. Новые пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда.