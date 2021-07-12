В Киеве на полтора месяца закрыли фуникулер: названа причина

В Киеве с 12 июля по 20 августа для пассажиров закрыли столичный фуникулер. Рабочие сделают ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" на странице в социальной сети Facebook. Плановые ежегодные ремонтные работы проводятся каждое лето.

"Внимание! С 12 июля по 20 августа фуникулер закрывается на плановый ежегодный ремонт. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Отметим, линия киевского фуникулера была открыта для пассажиров в 1905. Она проходит по крутому склону Владимирской горки и соединяет две части столицы – Подол с Верхним городом.

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В 1958 году была проведена кардинальная реконструкция фуникулера. В машинном зале установили более современное оборудование, которое, кроме всего, еще и гарантировало полную безопасность движения. А в конце 1984 года его снова обновили.

Напомним, в Киеве с 2 июня по 15 августа из-за масштабных ремонтных работ закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 14 июля в общественном транспорте города перестанут действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет электронным способом.