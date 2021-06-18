В Киеве на Подоле перекроют дорогу: схема объезда

В Подольском районе Киева 21 июня с 6:00 и до 20 августа перекроют движение транспорта на части улицы Андреевской. Там проведут ремонт.

Как сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор", рабочие обновят дорожное покрытие между улицами Боричев Ток и Петра Сагайдачного.

"Начинается реконструкция улицы Андреевской на Подоле. Во время работ движение на части улицы перекроют. Временный объезд будет организован через улицу Сагайдачного. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Печерском районе Киева до 18 июля ограничили движение автотранспорта на улице Генерала Алмазова, где коммунальщики начали снимать старое асфальтное покрытие. Дорогу обновят на участке между улицами Старонаводницкой и Цитадельной.

Напомним, 18 июня с 8:00 до 19:00 на улице Якуба Коласа в течение дня коммунальщики проведут ремонтные работы на участке дороги от бульвара Ромена Ролана и до улицы Петра Чаадаева.

Кроме того, в Соломенском районе Киева 18 июня с 21:00 и до 21:00 25 июня частично ограничат движение транспорта на Севастопольской площади.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за ремонта дороги в Подольском районе Киева до 23 июля частично ограничили движение транспорта на улице Туровской.