В Киеве на одной из станций метро возник коллапс, люди стояли в огромной очереди. Фото

В Киеве во вторник, 21 декабря, в час пик образовалась огромная очередь возле вестибюля станции метро "Черниговская". Пассажиры стояли на входе без соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. У станции два маленьких вестибюля и из-за большого пассажиропотока здесь часто возникают очереди.

"Вход на станцию метро Черниговская выглядит вот так", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что очередь к вестибюлю растянулась на более чем 30 метров, а у самого входа возникла "пробка".

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Стоит отметить, что станция метро "Черниговская" является достаточно загруженной, так как рядом находится остановки трамвая. Сюда приезжают жители Деснянского и Днепровского районов столицы.

Напомним, в Святошинском районе Киева во вторник, 20 июля, на входе в вестибюль станции метро "Академгородок" образовалась огромная очередь. Тогда на вход были открыты только одни двери, а также возникла проблема с турникетами. Люди стояли без соблюдения карантина и масок на лицах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пользователей сети тронуло фото, где украинский военный едет в метро Киева с детскими игрушками. Вероятно, герой вернулся с фронта домой.