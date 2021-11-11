В Киеве на Оболони перекроют движение транспорта. Схема объезда

В Оболонском районе Киева в четверг, 11 ноября, временно перекроют движение транспорта на съезде с Северного моста на проспект Героев Сталинграда. Коммунальщики восстановят дорожное покрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор". Работы проведут с 11:00 и до 16:00.

"На пересечении проспектов Героев Сталинграда и Степана Бандеры будут восстанавливать покрытие после переложения подземных коммуникаций. Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской. В ходе работы движение на съезде с Северного моста на проспект Героев Сталинграда перекроют", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В коммунальном предприятии добавили, что на время ремонтных работ этот участок дороги можно объехать по следующему маршруту:

Северный мост – проспект Степана Бандеры – улица Иорданская – улица Приозерная – проспект Героев Сталинграда.

Напомним, в Киеве до 15 ноября частично ограничили движение на Надднепрянском шоссе. Дорожники проведут ремонтные работы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице на проспекте Героев Сталинграда начали капитальный ремонт дороги. Из-за этого с 1 по 30 ноября было изменено движение троллейбусов № 24 и № 34.