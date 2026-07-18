В Киевской области мужчина открыл стрельбу в центре города: есть раненый. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города. В результате инцидента был ранен 18-летний парень.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что 11 июля в городе Белая Церковь на улице Ярослава Мудрого был ранен 18-летний юноша. Его госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Оперативники установили, что злоумышленник проживает в доме, расположенном рядом с местом совершения преступления.

"Правоохранители установили, что 43-летний местный житель произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека. В ходе обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности пневматическая винтовка с оптическим прицелом и патроны к ней", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

Полицейские задержали мужчину и поместили его в изолятор временного содержания. По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Со своей стороны начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов уточнил, что осколки пули, попавшей в юношу, до сих пор не удалось извлечь, но угрозы жизни пострадавшего пока нет.

"Стрелок молчит и не объясняет своих действий, вину не признает и ведет себя замкнуто. Мы знаем, что он жил один, вел себя отшельнически и не выходил из квартиры, поскольку находится в розыске ТЦК. Ему сорок три года, в прошлом он увлекался стрельбой из огнестрельного оружия и занимался в тире, но последние годы нигде не работал и скрывался от мобилизации", – добавил полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве уже бывшему столичному судье. По данным следствия, он громко слушал русскую музыку во дворе дома, а после замечания достал пистолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!