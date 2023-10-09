В Киеве на Оболони из-за порывов ветра на дорогу упала остановка общественного транспорта. Видео

В Киеве на Оболони в воскресенье, 8 октября, возле ТРЦ DREAM berry от порыва ветра упал остановочный комплекс общественного транспорта. Его с проезжей части дороги убрали неравнодушные прохожие.

Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вчера (8 октября. – Ред.) вечером от порыва ветра упал остановочный комплекс возле фиолетового Дрима на Минской (близ станции метро. – Ред.). Прохожие убрали его с дороги", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что остановка лежит посреди проезжей части – прохожие убрали ее с проезжей части и оставили у здания ТРЦ.

Напомним, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 11°С, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в понедельник, 9 октября, на строительной площадке опрокинулся кран. В результате была повреждена контактная троллейбусная сеть.

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