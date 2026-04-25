В Киеве на Оболони девушку госпитализировали после падения в яму с водой. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева 18-летняя девушка упала в неогражденную яму с водой, которая образовалась в результате прорыва трубы. Жительницу города с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Делом заняли следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео с инцидентом в Оболонском районе Киева.

Предварительно следователи выяснили, что на проспекте Ивасюка работники аварийной бригады КП "Киевтеплоэнерго" выполняли ремонтные работы из-за порыва трубы холодного водоснабжения. В то же время, место проведения работ не было должным образом ограждено.

"В результате 18-летняя местная жительница, проходя мимо, упала в заполненную водой яму и получила травму ноги. Ей оказали необходимую помощь", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство (ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины) – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел прорыв на водопроводе в Подольском районе на улице Белицкой. В результате аварии движение транспорта перекрыто, а одна из машин провалилась в яму на месте ЧП.

