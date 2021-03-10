В Киеве пройдут гуляния на Масленицу – названы места

В Киеве на выходных, 13 и 14 марта, запланировано проведения массовых мероприятий, связанных с Масленицей и проводами зимы.

Часть из них пройдут в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины", где среди прочего, будут концерты с участием украинских артистов.

На фуд-корте также можно будет попробовать традиционные и современные варианты блинов: от начинок с мясом, маком или творогом до баварских колбасок, лосося и зелени.

На территории Экспоцентра будут действовать тематические фотозоны, а на главной площади установят пятиметровое чучело Зимы, которое в финале всего действа сожгут.

Также праздничные мероприятия запланированы в Музее под открытым небом "Пирогово" в столице, Этно-комплексе "Украинское село" (село Бузова, Киевская область) и Мамаевой слободе (ул. Михаила Донца, 2).

Кроме разнообразных конкурсов, гостей также будут угощать разнообразными блинами. Все мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений.

Отметим, что Масленица в 2021 году приходится на период с 8 по 14 марта. Это один из самых веселых народных праздников, который также известен как Сырная седмица. В течение всей Масленичной недели верующим нельзя есть мясо, однако разрешены сыры, масло, молоко и другие молочные продукты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт блинов к Масленице, которые готовит королева Великобритании Елизавета II. Им она лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, 34-м президентом США.