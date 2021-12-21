В Киеве на фоне заявлений об угрозе агрессии РФ проверят системы оповещения: что нужно знать

Столичная власть заранее оповестит жителей Киева о проведении проверки системы оповещения с включением сирен. Это будут делать на случай, если город подвергнется обстрелам и бомбардировке со стороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Точная дата проведения испытаний системы, пока не названа.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет поставлено в известность заранее", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве власти будут проводить учения с использованием системы оповещения в виде звуковых сирен. Это будут делать на случай, если столица подвергнется обстрелам и бомбардировке со стороны России.

Руководители британской разведки предупредили министров о якобы очень реальной возможности вторжения России та территорию Украины в канун Рождества, 25 декабря. Сообщается, что силы РФ состоят из сосредоточенных на границе 100 тысяч наземных войск, танков, ударных вертолетов, артиллерийских и зенитных полков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила свою военную технику на аэродром Барановичи (Брестская область, Беларусь) в 400 км от Киева.