В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 15 февраля, на дорогах образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на Южном, Патона, Северном и Гаванском мостах.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега – до съезда с Северного моста), Броварском (в направлении правого берега – ДТП в районе станции метро "Гидропарк"), Освободителей (в направлении Дарницы), Соборности (в сторону моста Патона), Юрия Гагарина (ДТП на Дарницкой площади), Николая Бажана (от метро "Позняки" в сторону Южного моста) и Победы ( от метро "Житомирская" и до "метро "Берестейская", и от метро "Политехнический институт" и в сторону площади Победы).

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Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского и Воздухофлотском, а также на улицах Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Вадима Гетмана, Братиславской и Народного Ополчения.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Академика Заболотного (ДТП при съезде на Столичное шоссе), Большой Окружной дороге, проспекте Академика Палладина и в центре города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в понедельник, 14 февраля, произошла авария с участием автомобиля службы такси и маршрутного автобуса. По предварительным данным, таксист был пьян за рулем.