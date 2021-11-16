В Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 16 ноября, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех мостах, кроме Метро.

Проблемы с движением были на проспектах Романа Шухевича (в направлении Оболони – ДТП в районе ТРЦ SkyMall), Героев Сталинграда (в направлении Северного моста), на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", проспектах Освободителей, Броварском (ремонтные работы в районе метро "Левобережная").

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Из-за ДТП возле станции "Черниговская" пробки образовались на улицах Братиславской, Миропольской и Бойченко. Проблемы имеются на проспектах Николая Бажана и Соборности (в направлении правого берега столицы).

Пробки повлияли на скорость автомобилей на Набережном шоссе и Набережно-Рыбальской улице (в направлении Подола), бульваре Леси Украинки (в направлении центра – ДТП в районе Александровской больницы), проспектах Леся Курбаса (ДТП), Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, проспекте Победы (ДТП в районе метро "Святошин"), улице Богатырской и бульваре Перова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 15 ноября столкнулись такси и маршрутка. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, которую госпитализировали.