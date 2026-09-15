В Киеве на блокпосту остановили водителя Infiniti с арсеналом оружия, боеприпасов и поддельными документами. Фото

В Киеве правоохранители задержали на блокпосту водителя легковушки, у которого в машине обнаружили арсенал оружия и боеприпасы. Кроме того, у него были поддельные документы, в частности, удостоверение добровольца территориальной обороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на блокпосту в Подольском районе столицы полицейские остановили водителя автомобиля Infiniti. В салоне машины и в багажном отделении полицейские обнаружили автомат, пистолет и около 100 патронов.

Следователи изъяли оружие и боеприпасы и задержали мужчину – им оказался 43-летний житель Киевской области. По месту его проживания правоохранители при участии кинологов провели обыск и изъяли ещё более 2 400 патронов различного калибра, порох, взрыватель и комплектующие к различным видам оружия.

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"Кроме того, у задержанного обнаружили поддельные удостоверения добровольца территориальной обороны и государственного служащего", – добавили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 200 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева двое мужчин устроили тайник с оружием в гараже. В ходе обыска правоохранители, в частности, изъяли ящики с гранатами, минометные снаряды и ручные гранатометы.

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