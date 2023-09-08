В Киеве мужчины старше 35 лет активно поступают в вузы: один даже затруднился ответить, на кого будет учиться. Видео

В киевских университетах увеличилось количество студентов, возраст которых превышает 35 лет. Взрослые мужчины утверждают, что не прячутся от армии и просто решили получить высшее образование, однако некоторые из них даже не смог вспомнить, на какой именно факультет поступает.

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Об этом сообщил телеканал ICTV. Следует напомнить, что в парламенте предложили отменить право на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе или третье образование (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам молодых студентов, на лекциях можно увидеть людей, которые им годятся в родители – в возрасте около 40 лет.

Как отметили журналисты, такие случаи есть и в других киевских вузах. Например, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, где продолжается вступительная компания, увидели взрослого мужчину, который не смог сразу сказать, на кого именно будет учиться.

По словам другого взрослого студента, он решил учиться исключительно для образования.

"Одни могут воевать, другие – не могут. Я в данном случае – не могу. Поэтому решил учиться", – рассказал мужчина.

Напомним, в Украине собираются пересмотреть целесообразность получения мужчинами призывного возраста во время действия режима военного положения второго высшего образования. Министерство образования рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, причина – в увеличении количества желающих среди мужчин получить еще один диплом во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе или третье образование. Причина в том, что многие мужчины таким образом пытаются избежать призыва.

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