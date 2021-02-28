В Киеве мощный пожар охватил рынок на Малиновского

В Киеве разгорелся пожар на мини-рынке по ул. Маршала Малиновского, 5. На месте работают спасатели.

Как отмечает "Киев оперативный", о жертвах пока не сообщается.

"Прямо сейчас пылает мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в сообщении.

Как видно по опубликованным в сети видео, пылают мафы. Потушить их пожарным пока не удается.

Также 27 февраля в Одессе произошел пожар в СИЗО, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет. Как отметили спасатели, пожар охватил первый этаж одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока. Загорелись также обрешетки крыши. Пожар был ликвидирован, причина и ущерб устанавливаются.

А 25 февраля в Одессе загорелась квартира. В результате погибли два человека. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Также 25 февраля в Харькове случился пожар в частном детском саду "Dora family club", расположенном по адресу ул. Ньютона, 106. Причиной возгорания могла стать свеча, оставленная работником учреждения.

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