В Киеве мощный пожар охватил рынок на Малиновского
В Киеве разгорелся пожар на мини-рынке по ул. Маршала Малиновского, 5. На месте работают спасатели.
Как отмечает "Киев оперативный", о жертвах пока не сообщается.
"Прямо сейчас пылает мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в сообщении.
Как видно по опубликованным в сети видео, пылают мафы. Потушить их пожарным пока не удается.
Также 27 февраля в Одессе произошел пожар в СИЗО, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет. Как отметили спасатели, пожар охватил первый этаж одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока. Загорелись также обрешетки крыши. Пожар был ликвидирован, причина и ущерб устанавливаются.
А 25 февраля в Одессе загорелась квартира. В результате погибли два человека. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Также 25 февраля в Харькове случился пожар в частном детском саду "Dora family club", расположенном по адресу ул. Ньютона, 106. Причиной возгорания могла стать свеча, оставленная работником учреждения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля скончался второй пострадавший при пожаре в больнице Черновцов. 27 февраля в палате здания городской клинической больницы №1, предварительно, произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.
Полиция выяснила, что вероятной причиной пожара в больнице Черновцов могло стать несоблюдение пожарной безопасности одним из пациентов. Прокуратура начала расследование относительно ЧС.