Из-за пожара в больнице Черновцов умер второй пациент

В ночь на воскресенье, 28 февраля, скончался второй пострадавший при пожаре в больнице Черновцов.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 27 февраля в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.

Один пациент, 76-летний житель Буковины, умер сразу, а другой, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела. Еще 20 человек были эвакуированы.

Огнем уничтожена мебель и медицинское оборудование на площади 30 м2. К тушению пожара привлекалось 37 спасателей и 9 единиц техники.

Как писал OBOZREVATEL, полицейские установили, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19.

Полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара.

Черновицкая прокуратура начала расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Ранее директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что причиной пожара в медучреждении стала газета на тумбочке у пациента, которая загорелась.