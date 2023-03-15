В Киеве могут применить графики отключений света: в КГВА назвали причину

В Киеве в среду, 15 марта, могут начаться отключения света. На такой шаг энергетики отважатся, если нужно будет избежать аварий и перегрузки сети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Специалисты круглые сутки работают над восстановлением инфраструктуры.

"Ситуация в энергосистеме Киева. В столице могут быть сетевые ограничения. В связи с этим при росте потребления есть вероятность введения лимита потребления во избежание перегрузки и аварий. Для восстановления надежности электроснабжения нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", – сообщили в пресс-службе.

В КГВА призвали жителей столицы сознательно потреблять электроэнергию, не включать одновременно несколько мощных приборов.

"Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", – резюмировали в пресс-службе.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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