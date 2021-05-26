В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро для иногородних

Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Тарас Козак предложил повысить стоимость билета в метро для иногородних граждан, а для киевлян установить льготы. Он также заявил, что сейчас Бюджетная комиссия рассматривает такой вариант.

Об этом он сообщил изданию "Вечерний Киев". Депутат также отметил, что стоимость проезда в метро могут и не поднять, если Кабмин и парламент решат вопрос компенсации городскому бюджету за проезд льготников.

"Если сравнивать с Лондоном, где одна поездка стоит 3-4 доллара, то это – дешево. Если сравнивать с доходами наших граждан, то – дорого. Сегодня цены на все растут, конечно, должна расти и стоимость проезда в общественном транспорте. Поэтому я за то, чтобы после анализа финансовой деятельности предприятия установить стоимость проезда, которая вывела бы его на безубыточность", – рассказал Тарас Козак.

Он отметил, что цена на проезд в метро в нашем городе является дотационной, поэтому можно повысить тарифы на проезд в подземке для приезжих.

"Учитывая то, что подземкой пользуется большое количество приезжих, целесообразно было бы для них сделать выше стоимость билета, а для киевлян, через карточку киевлянина, установить определенные льготы. Также предоставлять их людям, которые постоянно работают в Киеве и, соответственно, наполняют бюджет города", – заявил Козак.

Депутат отметил, что сейчас Бюджетная комиссия Киевсовета изучает этот вопрос. И уже вскоре будут предложены взвешенные решения.

Впрочем, по мнению Козака есть и компромиссный вариант, который позволит не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

"Существует и другой возможный вариант решения этой проблемы: Кабмин и парламент должны решить вопрос компенсации местным бюджетам проезда льготников. Соответствующее обращение к центральной власти Киевсовет принял на прошлом пленарном заседании. Если нас услышат, то стоимость проезда в метро подниматься не будет", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Киева не будет повышать цены в общественном транспорте до 20-25 грн. Дата внедрения новых тарифов назовут летом.