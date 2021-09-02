В Киеве многочисленные пробки парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в четверг, 2 сентября, многочисленные пробки парализовали движение на дорогах города. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Соборности, Петра Григоренко и Николая Бажана (ремонт Южного моста и два ДТП в районе станций метро "Осокорки" и "Славутич").

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Тянучки образовались на проспектах Победы, Академика Глушкова (ДТП в районе станции метро "Виставковий центр"), Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Академика Палладина и Воздухофлотском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Здолбуновской, Анны Ахматовой, Большой Васильковской, Протасовом Яру, Жилянской, Борщаговской и Набережно-Крещатицкой.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова, Тараса Шевченко, Вацлава Гавела, на Дарницком, Набережном и Харьковском шоссе, а также на Кольцевой (ДТП и ремонтные работы) и Окружной дорогах, Днепровской набережной и Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 1 сентября, на бульваре Тараса Шевченко, 14 автомобиль Hyundai Tucson сбил несовершеннолетнюю девушку.