В Киеве многочисленные пробки парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в четверг, 22 июля образовались многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением наблюдаются во всех районах столицы

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Трудности с проездом были на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Движение затруднено на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Броварском, Освободителей, Соборности (ДТП при выезде на мост Патона), Петра Григоренко, Николая Бажана (ДТП в районе метро "Осокорки"), Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского и Победы (ДТП на нескольких участках дороги).

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Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской, Кирилловской, Семена Скляренко, Елены Телиги, Борщаговской, Бориспольской, Вадима Гетьмана, на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной и Кольцевой дорогах.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко, а также на Дарницком, Бориспольском и Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в среду, 21 июля, столкнулись Land Rover и Hyundai. По неизвестной причине, пассажиры последнего автомобиля набросились на водителя элитного внедорожника.