В Киеве коронавирусом заразились почти 800 жителей за сутки

В Киеве на утро 14 января подтверждено уже 120 186 случаев инфицирования коронавирусом. Только за минувшие сутки этот диагноз поставили 794 лицам.

Кроме этого, 410 новых заражений выявили в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Согласно им, вирус унес жизни еще 13 жителей столицы, а в целом – 2141. Однако 699 пациентов его побороли, всего вылечились 45 527.

Сейчас в Киеве остается 72 518 активных больных COVID-19 и еще 136 985 подозревают в инфицирования.

Ежедневный прирост случаев COVID-19 в Киеве СНБО

На Киевщине из-за более четырехсот новых заражений количество всех случаев коронавируса увеличилось до 64 674. В общем 1042 жителя области умерли от последствий этой болезни (+7 за сутки), а 44 444 выздоровели (+871).

Ежедневный прирост смертей от COVID-19 в Киеве СНБО

Ежедневный прирост выздоровлений от COVID-19 в Киеве СНБО

Ежедневный прирост случаев COVID-19 в Киевской области СНБО

Ежедневный прирост смертей от COVID-19 в Киевской области СНБО

Ежедневный прирост выздоровлений от COVID-19 в Киевской области СНБО

Данные по коронавирусу в Киеве и области СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных на киевских улицах киевлян и гостей столицы выразили убеждение, что "карантин зимних каникул" является неэффективным в Украине.