У Києві коронавірусом заразилися майже 800 жителів за добу

У Києві на ранок 14 січня підтверджено вже 120 186 випадків інфікування коронавірусом. Лише за минулу добу цей діагноз поставили 794 особам.

Крім цього, 410 нових заражень виявили у Київській області. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Згідно з ними, вірус забрав життя ще 13 мешканців столиці, а загалом – 2141. Проте 699 пацієнтів його побороли, всього вилікувалися 45 527.

Нині в Києві залишається 72 518 активних хворих на COVID-19 і ще 136 985 мають підозру на інфікування.

Щоденний приріст випадків COVID-19 у Києві РНБО

На Київщині через понад чотири сотні нових заражень кількість усіх випадків коронавірусу зросла до 64 674. Загалом 1042 жителі області померли від наслідків цієї хвороби (+7 за добу), а 44 444 одужали (+871).

Щоденний приріст смертей від COVID-19 у Києві РНБО

Щоденний приріст одужань від COVID-19 у Києві РНБО

Щоденний приріст випадків COVID-19 у Київській області РНБО

Щоденний приріст смертей від COVID-19 у Київській області РНБО

Щоденний приріст одужань від COVID-19 у Київській області РНБО

Дані щодо коронавірусу в Києві та області РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість опитаних на київських вулицях киян і гостей столиці висловили переконання, що "карантин зимових канікул" є неефективним в Україні.