В Киеве коронавирусом за сутки заразились почти полтысячи человек

За прошедшие сутки, 13 марта, коронавирусом в Киеве заразились 439 человек, всего по состоянию на утро 14 марта инфицировано 146 398 киевлян.

В Киевской области зафиксировали 552 новых заражения, свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего COVID-19 заболели 82 134 жителя области.

Умерли от COVID-19 в Киеве всего 2897 человек (+16 за сутки), выздоровели 98 365 (+337 сутки). Продолжают бороться с вирусом 45 136 инфицированных киевлян.

Напомним, за 12 марта коронавирусом в Киеве заразились 1 049 человек, что стало рекордом по ежедневному приросту с начала 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 14 марта количество больных коронавирусом в Украине достигло 1 460 756 случаев. За последние сутки заразились еще 9 012 граждан.