В Киеве дорожный конфликт между водителями перерос в погоню, драку и угрозы оружием. Подробности и фото

В Киеве задержали водителя, который, по данным следствия, из-за дорожного конфликта устроил погоню за оппонентом и напал на него с кулаками. Кроме того, хулиган угрожал свидетелям инцидента пистолетом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Голосеевского района, которая сообщила о драке между двумя мужчинами возле Центрального автовокзала. Она также рассказала, что один из участников конфликта угрожает пистолетом.

Полицейские установили, что во время движения по проспекту Валерия Лобановского между водителями автомобилей Volkswagen Transporter и Audi A4 возник конфликт. После короткой словесной перепалки водитель микроавтобуса решил отомстить и начал целенаправленно преследовать легковой автомобиль.

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"Когда водитель Audi остановился возле Центрального автовокзала, нападавший выбежал из своей машины и сразу же устроил драку. Он несколько раз ударил соперника по лицу, после чего достал пистолет. Угрожая оружием потерпевшему и случайным прохожим, злоумышленник нанес водителю ещё несколько ударов рукояткой по голове и быстро скрылся с места происшествия", — добавили в пресс-службе.

Полицейские быстро установили личность нападавшего — им оказался 28-летний киевлянин. Его разыскали и задержали. Во время обыска у него изъяли пневматический пистолет.

По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали водителя, который, по информации следствия, начал стрелять посреди дороги. Хулиган во время конфликта произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, управлявшего другим автомобилем.

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