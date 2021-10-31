В Киеве изменят максимально разрешенную скорость движения на семи улицах: что нужно знать водителям

В Киеве изменят максимально разрешенную скорость движения на семи улицах. Скорость транспорта снизят с 80 до 50 километров в час.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков.

Поясним, что в столице устанавливается скоростной режим не более 50 км/час, кроме указанных участков улично-дорожной сети:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

проспект Бажана;

улица Саперно-Слободская;

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;

проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

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Добавим, что скорость 80 км/час на указанных участках разрешена только в летний период – с по 1 апреля по 1 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель установил антирекорд нарушения скорости: разогнался до 224 км/час.