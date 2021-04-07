В Киеве изменят график движения поездов метро

В киевском метрополитене оптимизируют графики движения поездов в период строгого локдауна.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен ".

"С начала усиленных карантинных мероприятий в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 000 пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было осуществлено 210 000 поездок. Раньше среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году метро пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно", – рассказали в подземке.

Там отметили, что специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мероприятий. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 7 апреля, из-за технической неисправности поезда на станции "Лыбидская", временно останавливалось движение на синей ветке столичного метро.