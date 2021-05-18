В Киеве из-за ливней произошел потоп: падали деревья, а иномарка ушла под землю. Фото, видео
Во вторник, 18 мая, Киев накрыли обильные дожди с грозами и градом. Из-за осадков затопило несколько городских улиц.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В частности полуметровые волны образовались на улицах Верхний и Нижний Вал в Подольском районе.
Дожди начались около 11:00 и шли местами. В отдельных районах города наблюдался град и порывы ветра. В 14:00 мощный ливень накрыл Подол, из-за чего образовались настоящие реки из воды и грязи.
Также локальные подтопления наблюдались на улице Красноткацкой в Деснянском районе столицы. Водители были вынуждены добираться к своим авто сквозь мощные потоки воды.
Люди прятались от дождя под козырьками остановок общественного транспорта, в подземных переходах и вестибюлях метро.
Неподалеку от Контрактовой площади, на улице Ильинской, асфальт вместе с иномаркой ушел под землю, а на улице Сечевых стрельцов упало дерево.
Напомним, из-за непогоды работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" начали работать в усиленном режиме. В частности, они очищают смотровые колодцы, чистят решетки водостоков, ремонтируют ливнеприемники.
Как сообщал OBOZREVATEL, дожди задержатся в городе до конца текущей недели. При этом сильного похолодания ожидать не стоит.