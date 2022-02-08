В Киеве из-за прорыва трубы легковушка провалилась в яму. Фото

В Днепровском районе Киева во вторник, 8 февраля, спасатели достали автомобиль, который провалился и застрял в яме. Чтобы достать автотранспорт задействовали спецтехнику.

Об этом сообщили в пресс-службе КРАС "Киевская служба спасения". Инцидент случился на улице Миропольской, 25.

По словам спасателей, сообщение о том, что в Днепровском районе в яму провалилась легковушка поступило около 10:00.

"На месте происшествия было установлено, что из-за вероятного прорыва трубы автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине. Задействовав пневмоподушку, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги", – рассказали в КАРС.

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Работы по ликвидации последствий ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены были 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.

Напомним, в селе Чабаны Киевской области 14 сентября грузовой автомобиль с прицепом провалился и застрял на газопроводной магистрали. Для того, чтобы поднять автотранспорт задействовали спецтехнику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в среду, 2 февраля, из-за аварии на трубопроводе провалились два автомобиля. Чтобы достать автотранспорт задействовали спецтехнику.