В Киеве резко потеплеет: спасатели предупредили о сосульках

В Киеве в четверг, 21 января, ожидается потепление до +1, в связи с этим возможен риск падения сосулек с крыш и больших деревьев.

В КГГА призвали киевлян и гостей столицы быть осторожными находясь на улице.

Коммунальщики дали следующие рекомендации:

обращайте внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов;

не заходите за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия обращайте внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов;

по возможности держитесь на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города

будьте внимательны во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Поэтому, проходя мимо высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;

владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины возле домов;

если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит - возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстро прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием.

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