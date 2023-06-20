В нескольких районах Киева исчез свет: что произошло

В нескольких районах Киева в ночь на 20 июня исчез свет. По словам энергетиков, в столице возможны аварийные отключения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети". Причины аварии устанавливаются.

Уутром жители некоторых районов столицы пожаловались на отсутствие света, в том числе ночью.

"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины. Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома" , – сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

Кроме того, местами зафиксировано аварийное отключение в сети, ориентировочно до 20:00, а в других локациях – производят ремонтные работы.

Напомним, в Украине 2 июня достаточно производства электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Однако в вечернее время потребление растет, поэтому украинцев просят снизить использование мощных электроприборов. Проблемы связаны с тем, что из-за ремонтов работает меньшее количество энергоблоков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после удорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

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