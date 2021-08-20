В Киеве ищут двухметрового удава, который потерялся во время прогулки. Фото

В Голосеевском районе Киева потерялся домашний двухметровый удав. По словам хозяев, это случилось во время прогулки.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook-группе "Соседи. Голосеев". Автор попросила сообщить в случае, если кто-то обнаружит змею, а также пообещала денежное вознаграждение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Уточняется, что удав пропал в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Шевченко.

"Неядовитая змея длиной около 2 метров. Людей не боится", – сказано в сообщении.

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на пост. Многие начали шутить, что брать такого питомца может быть опасно для жизни. Некоторые недоумевали, как медлительная змея могла "сбежать" от хозяев. Также часть киевлян была возмущена: люди обвинили хозяев в безответственности:

"Та пусть гуляет. Вдруг кто-то ночью пить бросит";

"В случае возврата удава – как его на ручки взять так, чтобы не сдохнуть? серьезно спрашиваю";

"Пополз поступать в Шевченко… он тоже умный";

"Напишите где вы живете. Хоть будем знать какой дом в будущем обходить";

"Как можно было потерять удава? Он же медленный";

"Вы его выпустили, а он пулей шуганул так что было не догнать?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве уже случился такой же инцидент. Тогда был найден двухметровый тигровый питон. Позднее также удалось разыскать и его хозяев.