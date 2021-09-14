В Киеве игровой автомат замаскировали под терминал самообслуживания. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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1,0 т.
Автомат поставили рядом с остановкой общественного транспорта

В Киеве возле станции метро "Минская" прямо на улице установили игровой автомат. Неизвестные дельцы замаскировали его под терминал самообслуживания.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. "Однорукий бандит" появился возле рынка рядом с остановкой общественного транспорта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Игорный бизнес только в крутых отелях, говорили. Любой, даже ребенок, может воспользоваться таким игровым автоматом, замаскированным под терминал самообслуживания. После нашей предыдущей публикации об "одноруком бандите", который замаскировали под автомат самообслуживания, – его сначала выключили, а потом убрали. Теперь он снова появился, несмотря на все запреты", – говорится в сообщении.

Видео дня
Автомат замаскировали под терминал самообслуживания.

На опубликованном ролике можно увидеть, что игровой автомат прикрыт от улицы небольшой перегородкой. Очевидно для того, чтобы не привлекать внимания правоохранителей.

Напомним, Верховная Рада 15 июля приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение налогов для игорного бизнеса. Речь идет о документе 2713-д.

Первая лицензия на организацию и проведение азартных игр в Украине была продана в феврале за 23,4 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государственный бюджет Украины получил первый миллиард гривен от игорного бизнеса. Средства поступили на казначейский счет 5 августа. Речь шла о деньгах, вырученных за продажу лицензий на азартные игры.

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