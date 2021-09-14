В Киеве игровой автомат замаскировали под терминал самообслуживания. Видео

В Киеве возле станции метро "Минская" прямо на улице установили игровой автомат. Неизвестные дельцы замаскировали его под терминал самообслуживания.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. "Однорукий бандит" появился возле рынка рядом с остановкой общественного транспорта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Игорный бизнес только в крутых отелях, говорили. Любой, даже ребенок, может воспользоваться таким игровым автоматом, замаскированным под терминал самообслуживания. После нашей предыдущей публикации об "одноруком бандите", который замаскировали под автомат самообслуживания, – его сначала выключили, а потом убрали. Теперь он снова появился, несмотря на все запреты", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном ролике можно увидеть, что игровой автомат прикрыт от улицы небольшой перегородкой. Очевидно для того, чтобы не привлекать внимания правоохранителей.

Напомним, Верховная Рада 15 июля приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение налогов для игорного бизнеса. Речь идет о документе 2713-д.

Первая лицензия на организацию и проведение азартных игр в Украине была продана в феврале за 23,4 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государственный бюджет Украины получил первый миллиард гривен от игорного бизнеса. Средства поступили на казначейский счет 5 августа. Речь шла о деньгах, вырученных за продажу лицензий на азартные игры.