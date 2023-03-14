В Киеве и области применили графики отключений: где нет света 14 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 14 марта, частично были применены стабилизационные отключения света. Энергетики пошли на такой шаг из-за повреждения оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призывали потреблять электроэнергию сознательно.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", – сообщили в пресс-службе.

В ДТЭК объяснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться. Причина – схемы энергоснабжения еще не находятся на требуемом уровне качества и надежности. Кроме того, остается угроза новых атак по украинской энергосистеме. В связи с чем украинцам следует держать генераторы и повербанки в режиме готовности.

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