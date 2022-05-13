В Киеве и области меняется время комендантского часа: Кличко рассказал подробности

В Киеве и Киевской области меняется время комендантского часа. С воскресенье, 15 мая, он будет длиться с 23:00 до 5:00

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, дольше будет работать городской общественный транспорт.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже. И продлится с 23:00 до 5:00 утра", – написал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что с понедельника, 16 мая, общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен – с 06:00 до 22:00. Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

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"Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Ибо угроза ракетных обстрелов Киева остается", – резюмировал Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время в Украине не планируют отменять комендантский час. Такой режим пока будет действовать даже в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.