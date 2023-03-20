В Киеве и области 20 марта могут применить сетевые ограничения: названа причина

В Киеве и Киевской области в понедельник, 20 марта, возможны отключения света. На этот шаг энергетики решаться в случае роста потребления электричества

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Граждан призывали потреблять электроэнергию умеренно.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления. Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве", – говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации добавили, что потребление электроэнергии в столице связано с тем, что в столице с началом рабочей недели начинают работать крупные предприятия.

"Энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками", – уточнили в КМВА.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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