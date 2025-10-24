В Киеве хотят открыть кабинет медицинской реабилитации в ЦПМСП №2 в Подольском районе: как поддержать проект

Создание современного реабилитационного кабинета на базе Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района г. Киева – это пространство, где военнослужащие, ветераны, люди с инвалидностью, дети и другие жители общины смогут получать качественную реабилитацию рядом с домом.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Общественной организации "Чистая планета".

Сегодня в нашем центре медицинскую помощь получают почти 130 тысяч пациентов. Это большая часть общества, и каждый из этих людей заслуживает доступа к качественному восстановлению.

Особого внимания требуют ветераны и военнослужащие, которых в районе уже более 7 тысяч. Многие из них возвращаются с фронта с травмами и нуждаются в длительном восстановлении. Сейчас они вынуждены искать помощь в переполненных стационарах или оставаться без надлежащей реабилитации.

Не менее важная группа – люди с инвалидностью, которых в нашем районе более 4 тысяч. Для них каждый шаг к восстановлению – это шанс быть самостоятельными и активными в повседневной жизни.

Растет и количество детей с нарушениями развития, которым необходимы регулярные занятия по физической терапии. Для них раннее вмешательство означает шанс на полноценное будущее.

Без создания реабилитационного кабинета эти люди остаются один на один со своими проблемами. А с его появлением мы сможем охватить сотни пациентов ежемесячно и оказать им помощь рядом с домом.

Реабилитационный кабинет должен быть оборудован современными тренажерами, средствами физической терапии и восстановительной медицины. Здесь будут проводиться занятия с детьми с инвалидностью, восстановление после травм и ранений, поддержка людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также комплексные программы для военных и гражданских.

Это не только физическое восстановление, но и возвращение веры в собственные силы. Реабилитация помогает людям снова начать работать, учиться, жить активно и чувствовать себя частью общества. Это забота о здоровье сегодня и инвестиция в будущее всей страны.

Поддерживая наш проект, вы принимаете участие в создании места, где каждый человек сможет получить шанс на восстановление. Ваша поддержка – это шаг к крепкой общине, где жизнь продолжается несмотря на все вызовы. Нажав кнопку Поддержать, вы становитесь частью общего дела – восстановления здоровья и сил наших людей.