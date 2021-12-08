В Киеве гололед спровоцировал многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 8 декабря, гололед спровоцировал многочисленные пробки и ДТП на дорогах города. В частности, на улице Привокзальной столкнулись легковушка и хлебовоз.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. На место аварии прибыли правоохранители и медики (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Добавим, согласно данным Google Maps, проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега– авария в районе ТРЦ SkyMall), Броварском (от метро "Черниговская" и в направлении правого берега), Освободителей, Юрия Гагарина и Соборности (в направлении правого берега – авария на мосту Патона), Николая Бажана (от метро "Харьковская" в направлении Южного моста).

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Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на проспектах Победы (от жилмассива "Чайки" и до метро "Берестейская" – авария в районе метро "Житомирская"), Леся Курбаса (авария в районе ТЦ "Колибрис"), Голосеевском, Академика Глушкова (от ТЦ "Новая Линия" и до ВДНХ) и Валерия Лобановского.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в направлении Караваевых Дач), Борщаговской, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), Щусева, Юрия Ильенко, Братиславской и Данилы Щербаковского.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном шоссе (от Дарницкого моста в направлении Подола – несколько аварий в районе Гаванского моста), а также в центре столицы.

Отметим, согласно данным портала Sinoptik в Киеве 8 декабря ожидается гололедица и налипание мокрого снега. На протяжении всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Дождь со снегом, ушедшим утром, после обеда сменится сильным снегом. К вечеру он постепенно ослабеет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину с официальным визитом прибудет премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович. В связи с этим 8-9 декабря на некоторых улицах Киева, возможно, временно ограничат движение транспорта.