'Стоп локдаун!' В Киеве ФОПы протестовали против карантина. Фото

В пятницу, 19 марта в Киеве представители малого бизнеса протестовали против карантинных мер, которые ввели в Киеве с 20 марта по 19 апреля.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Около 9:00, десятки людей с флагами и транспарантами стали собираться возле здания Киевской городской государственной администрации.

Организаторами акции протеста стали участники движения "SaveФОП". Свое мероприятие они назвали "СТОП локдаун!"

Всего у здания собралось около 150 человек. Несмотря на снег с дождем и ветер, люди стояли перед зданием КГГА с целым рядом требований. Вход в административное здание охраняли несколько десятков правоохранителей.

Они требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Многие участники акции считают, что в Киеве ввели "выборочный карантин".

"Почему я должна страдать? У меня небольшой бизнес, кто мне компенсирует все эти локдауны", – заявила участница акции Наталья.

Один из координаторов митинга призвал малых предпринимателей не оплачивать коммунальные услуги в период жестких карантинных мер.

Отметим, многие протестующие были без масок, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

Около 10:00 митингующие пытались попасть в здание КГГА, однако его оцепили полицейские и бойцы Нацгвардии.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице сложная ситуация с коронавирусом. Только за сутки 18 марта коронавирус обнаружили у 1210 киевлян. Помимо этого непростая ситуация сложилась и в больницах города – резко увеличилось количество госпитализаций, из-за чего в больницах расширяют количество койко-мест.