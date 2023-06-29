В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку Lamborghini Huracan, стоимость которой от $300 тыс. Фото

В одном из районов Киева эвакуатор забрал Lamborghini Huracan, якобы был неправильно припаркован. Стоимость машины составляет минимум 300 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал водитель суперкара на это событие, не сообщалось.

"Видимо, припарковался не там, но говорят, что лицо водителя эвакуатора в раз изменилось – теперь он чувствует себя крутым перцем", – говорится в сообщении.

Как отметили пользователи соцсетей, эвакуатор забрал Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет минимум 300 тысяч долларов США.

Lamborghini Huracan – суперкар итальянской спортивной премиум-марки Lamborghini, заменившей Gallardo.

Автомобиль оснащен модернизированным V10 объемом 5,2 литра от Gallardo. Мощность - 610 л.с. (455 кВт) при 8 250 оборотах в минуту и 650 Нм крутящего момента при 6 500 оборотах в минуту. Разгон до 100 составляет 3,2 секунды, до 200 – 9,6 секунды, а максимальная скорость равняется 325 километрам в час. Средний расход топлива составляет 12,5 литра на сотню пробега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в среду, 14 июня, произошла авария с участием двух дорогих итальянских автомобилей. На бульваре Леси Украинки столкнулись Lamborghini Huracan и Maserati Levante, общая стоимость которых составляет около полумиллиона долларов.

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