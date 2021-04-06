В Киеве на проспекте Степана Бандеры ограничат движение

В Киеве с 10 по 28 апреля проведут капитальный ремонт еще на одном участке дороги на проспекте Степана Бандеры.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, замену дорожного покрытия будут делать между проспектом Оболонским и железнодорожной станцией "Зенит".

Движение транспорта будет ограничено частично – оно будет организовано на 2 полосах в каждом направлении на части проспекта в направлении Северного моста.

Отметим, что в Киеве коммунальщики начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

С 27 февраля и до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до конца лета ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.