В Киеве ДТП спровоцировали вечерние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 1 декабря, из-за ДТП образовалась пробка на участке дороги от улицы Кирилловской до Северного моста. Движение автомобилей затруднено в направлении Троещины.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. О пострадавших информации не поступало.

Кроме того, аварии повлияли на скорость движения машин на Южном мосту. Та пробки образовались как со стороны проспекта Николая Бажана в направлении правого берега, так и на улице Саперно-Слободской и Столичном шоссе в направлении левого берега. Кроме того, проблемы есть на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона.

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Из-за ДТП движение затруднено на проспекте Валерия Лобановского (в направлении Севастопольской площади), Кольцевой дороге (ДТП в районе Жулянского путепровода), на Владимирском спуске (авария в районе Национальной филармонии), а также на центральных улицах столицы.

Напомним, в Киеве в среду, 1 декабря, из-за проведения массовых мероприятий на нескольких центральных дорогах города могут ограничить движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева из-за автомобиля, припаркованного рядом с путями, остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Николая Василенко.