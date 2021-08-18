В Киеве ДТП парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в среду, 18 августа, автопроисшествия спровоцировали многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением наблюдаются во всех районах столицы

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Южном, Дарницком, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Академика Палладина (ДТП), Победы (ДТП в районе метро "Нивки"), Правды (ДТП в районе улицы Вышгородская), Соборности (ДТП на мосту Патона) и Николая Бажана.

Видео дня

Кроме того, проезд затруднен на проспектах Голосеевском, Академика Глушкова, Валерия Лобановского, Воздухофлотском (ДТП), Освободителей и Броварском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Богатырской, Борщаговской, Жилянской, Вадима Гетьмана, Даниила Щербаковского (ДТП), Вацвала Гавела (ДТП) и Братиславской.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко, Кольцевой и Большой Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева на Гостомельском шоссе в ночь с 16 на 17 августа Ford Mondeo сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.